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«Рубин» — «Урал»: все голы матча

19:57
Футболисты &quot;Рубина&quot;. Фото ФК "Рубин"
Футболисты &amp;quot;Рубина&amp;quot;. Фото ФК &quot;Рубин&quot;
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Все голы матче седьмого тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Урал».

На второй минуте красивым ударом пяткой счет в матче открыл Андерс Дрейер.

На 13-й минуте в свои ворота забил Артем Мамин.

Рубин — Урал

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Евгений Петров все материалы автора

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