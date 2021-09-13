«Рубин» — «Урал»: все голы матча
19:57
Все голы матче седьмого тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Урал».
На второй минуте красивым ударом пяткой счет в матче открыл Андерс Дрейер.
Вот это дебют! Дрейер первым же касанием в Тинькофф РПЛ сотворил шедевр ?? pic.twitter.com/x80gt13Zp3— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 13, 2021
На 13-й минуте в свои ворота забил Артем Мамин.
А вот как дебютировать не стоит. Мамин в первом же матче за «Урал» завалил в свои ? pic.twitter.com/rgqLShnruz— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 13, 2021
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