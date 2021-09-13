Вместо Кашшаи российских судей возглавит миллионер из Голландии?
19:51
По данным «СЭ», новым главой департамента судейства РФС станет голландец Бьорн Кайперс, итальянец Никола Риццоли или серб Милорад Мажич. Больше шансов, что в Россию приедет миллионер из Голландии, который недавно судил финальный матч Евро-2020.
Напомним, что сегодня, 13 сентября был отправлен в отставку венгр Виктор Кашшаи. Пока его обязанности будет выполнять Павел Каманцев.
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