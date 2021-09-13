«Рубин» — «Урал»: Дрейер открыл счет на третьей минуте красивым ударом пяткой
18:35
«Рубин» открыл счет в матче седьмого тура Тинькофф РПЛ против «Урала».
Уже на третьей минуте отличился новичок команды Андерс Дрейер. Он точно пробил пяткой. Результативный пас ему отдал Хвича Кварацхелия.
Счет матча — 1:0 в пользу «Рубина».
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