«Ростов» — «Краснодар»: стартовые составы команд
18:17
«Ростов» на своем поле примет «Краснодар» в матче 7-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Лангович, Хаджикадунич, Глебов, Сухомлинов, Хашимото, Алмквист, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Поярков, Мухин, Тугарев, Фольмер, Николаев, Гигович, Полоз, Турищев, Соу.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайч, Кайо, Корнюшин, Ионов, Газинский, Классон, Крыховяк, Кабелла, Кордоба.
Запасные: Городов, Агкацев, Сорокин, Литвинов, Стоцкий, Сперцян, Кривцов, Ильин.
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