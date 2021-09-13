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«Ростов» — «Краснодар»: стартовые составы команд

18:17
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«Ростов» на своем поле примет «Краснодар» в матче 7-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Лангович, Хаджикадунич, Глебов, Сухомлинов, Хашимото, Алмквист, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Поярков, Мухин, Тугарев, Фольмер, Николаев, Гигович, Полоз, Турищев, Соу.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайч, Кайо, Корнюшин, Ионов, Газинский, Классон, Крыховяк, Кабелла, Кордоба.

Запасные: Городов, Агкацев, Сорокин, Литвинов, Стоцкий, Сперцян, Кривцов, Ильин.

Ростов — Краснодар

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Иван Шитик все материалы автора

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