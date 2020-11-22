Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ростова» на матч 15-го тура Тинькофф РПЛ.

Полузащитник казанцев Олег Шатов проведет матч в качестве капитана команды. Он заменяет в этой роли защитника Филипа Уремовича, заработавшего травму задней поверхности бедра в расположении сборной Хорватии.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Тарасов, Шатов, Зуев, Бакаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор.

Запасные: Ив. Коновалов, Медведев, Меркулов, Александров, Иг. Коновалов, Суриков, Климов, Косарев.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Павловец, Алеесами, Байрамян, Еременко, Тугарев, Норманн, Хашимото, Полоз.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Поярков, Глебов, Хаджикадунич, Сухомлинов, Алмквист, Гигович, Сохиев.

Матч «Рубин» — «Ростов» состоится сегодня, 22 ноября. Начало — в 19.00 (мск).