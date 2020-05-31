«Рубин» приостановил выплаты компенсации за сезонные абонементы

«Рубин» решил приостановить работы по выплате компенсаций болельщикам, которые являются владельцам сезонных абонементов, сообщает Twitter казанцев.

— Процедура выдачи компенсации остановлена, — говорится в сообщении клуба. — В данный момент ведется активное обсуждение возможности возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата России. В связи с этим процедура выдачи компенсации за оставшуюся часть сезона остановлена.