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«Рубин» приостановил выплаты компенсации за сезонные абонементы

09:26
Болельщики «Рубина». Фото twitter.com/fcrk.
Болельщики «Рубина». Фото twitter.com/fcrk.
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«Рубин» решил приостановить работы по выплате компенсаций болельщикам, которые являются владельцам сезонных абонементов, сообщает Twitter казанцев.

— Процедура выдачи компенсации остановлена, — говорится в сообщении клуба. — В данный момент ведется активное обсуждение возможности возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата России. В связи с этим процедура выдачи компенсации за оставшуюся часть сезона остановлена.

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