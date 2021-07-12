Дубль Тюкавина помог «Динамо» сыграть вничью в товарищеском матче против «Спарты»
16:51
«Динамо» провело товарищеский матч против пражской «Спарты». Встреча закончилась со счетом 2:2.
В составе бело-голубых в первом тайме дубль оформил нападающий Константин Тюкавин.
Товарищеские матчи. Клубы
«Спарта П» — «Динамо» — 2:2 (1:2)
Голы: Тюкавин, 3 (0:1). Хложек, 13 (1:1). Тюкавин, 35 (1:2). Полидар, 85 (2:2).
Нереализованный пенальти: Лесовой, 73 (вратарь)
«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Евгеньев, 46), Паршивлюк (Плиев, 46), Ордец (Лаксальт, 46), Кутицкий (Варела, 77), Бальбуэна (Сазонов, 46), Галкин (Захарян, 46), Фомин (Лесовой, 46), Грулев (Моро, 46), Игбун (Нжи, 46), Тюкавин (Гладышев, 46).
Предупреждение: Кутицкий, 31.
12 июля.
Читайте также
5
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю