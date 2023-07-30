Олисе предположил, вернется ли Слуцкий к тренерской работе

Бывший полузащитник ЦСКА Секу Олисе в комментарии для «СЭ» предположил, вернется ли Леонид Слуцкий к работе главным тренером.

«Может, сейчас он просто отдыхает. У него отлично получается шутить, всегда делал это в команде. Это его часть. Но выигрывать трофеи — это тоже его часть. Может, через время он вернется. Он любит футбол», — сказал Олисе «СЭ».

Олисе играл за ЦСКА под руководством Слуцкого с декабря 2009 года по июль 2015 года.

Ранее Олисе рассказал, как Слуцкий нервничал на скамейке, когда тренировал армейцев.