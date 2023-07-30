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Сегодня, 16:46

Олисе предположил, вернется ли Слуцкий к тренерской работе

Артем Бухаев
Корреспондент
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Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник ЦСКА Секу Олисе в комментарии для «СЭ» предположил, вернется ли Леонид Слуцкий к работе главным тренером.

«Может, сейчас он просто отдыхает. У него отлично получается шутить, всегда делал это в команде. Это его часть. Но выигрывать трофеи — это тоже его часть. Может, через время он вернется. Он любит футбол», — сказал Олисе «СЭ».

Олисе играл за ЦСКА под руководством Слуцкого с декабря 2009 года по июль 2015 года.

Ранее Олисе рассказал, как Слуцкий нервничал на скамейке, когда тренировал армейцев.

Секу Олисе
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
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 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
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 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
3
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
4
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
5
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
6
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
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 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
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 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
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 - : -
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