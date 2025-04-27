«Рубин» и «Факел» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Появились стартовые составы «Рубина» и «Факела» на матч 26-го тура РПЛ. Игра пройдет в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иванов, Вада, Васильев, Ходжа, Шабанхаджай.

«Факел»: Гуднев, Юрганов, Божин, Калинин, Дзиов, Квеквескири, Брахими, Ивлев, Моцпан, Ильин, Каштанов.