«Химки» дома сыграли вничью с «Акроном», защитник гостей Эшковал забил через себя в девятку

«Химки» дома сыграли вничью с «Акроном» в матче 26-го тура РПЛ — 2:2.

У хозяев отличился Лукас Вера, еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Константин Савичев. У «Акрона» забили Артем Дзюба и Родриго Эшковал. Эшковал отметился голом через себя в девятку после розыгрыша углового.

«Химки» с 24 очками поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» идет на 10-й строчке с 29 очками.