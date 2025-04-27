«Химки» дома сыграли вничью с «Акроном», защитник гостей Эшковал забил через себя в девятку
«Химки» дома сыграли вничью с «Акроном» в матче 26-го тура РПЛ — 2:2.
У хозяев отличился Лукас Вера, еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Константин Савичев. У «Акрона» забили Артем Дзюба и Родриго Эшковал. Эшковал отметился голом через себя в девятку после розыгрыша углового.
«Химки» с 24 очками поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» идет на 10-й строчке с 29 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|
2
|Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|
3
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|41-18
|51
|
4
|Спартак
|26
|15
|5
|6
|49-23
|50
|
5
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|
6
|Локомотив
|26
|13
|6
|7
|43-37
|45
|
7
|Ростов
|26
|10
|7
|9
|39-39
|37
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Кр. Советов
|26
|8
|6
|12
|32-40
|30
|
10
|Акрон
|26
|8
|5
|13
|33-47
|29
|
11
|Динамо Мх
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|
12
|Химки
|26
|5
|9
|12
|30-47
|24
|
13
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|
14
|Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|
15
|Оренбург
|26
|4
|5
|17
|23-48
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|1 : 1
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|1 : 0
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 1
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|1 : 2
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|2 : 0
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|2 : 2
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|12
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|24
|1
|8
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6
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