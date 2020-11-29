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«Рубин» — ЦСКА: стартовые составы. Медведев займет место в воротах казанцев

15:25
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В матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» примет на своем поле ЦСКА. Стали известны стартовые составы команд.

Место в воротах казанцев займет голкипер Никита Медведев.

«Рубин»: Медведев, Зотов, Бегич, Старфель, Абильдгор, Йевтич, Самошников, Шатов, Бакаев, Макаров, Игнатьев.

Запасные: Ив. Коновалов, Дюпин, Меркулов, Тарасов, Иг. Коновалов, Зуев, Хван Ин Бом, Климов, Деспотович, Косарев.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Марадишвили, Зайнутдинов, Ахметов, Обляков, Влашич, Эджуке, Чалов.

Запасные: Тороп, Васин, Котин, Тикнизян, Бистрович, Сигурдссон, Шкурин, Гайч.

Рубин — ЦСКА

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