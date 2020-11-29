Гончаренко рассказал, когда будут готовы Кучаев и Фернандес

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).

— Чего вам не хватало в позиционной атаке, чтобы создавать больше моментов?

— Не могу сказать, что мы в позиционной атаке сегодня плохо действовали. Предпосылок у нас было достаточно в каждой игре, но не хватает последнего шага. Чтобы в позиционной атаке у нас совсем не было моментов — не могу так сказать.

— Со стороны кажется, чтобы сил у команды уже не так много. Хватит ли их на оставшиеся пять матчей этого сезона?

— Хватит. Даже в этом не сомневаюсь, надеюсь, будут помогать игроки, которые сегодня отсутствуют.

— Когда ждать на поле Кучаева и Фернандеса?

— Не знаю. Будем завтра или послезавтра оценивать их состояние, может к матчу Лиги Европы они будут готовы. (Рустам Имамов)