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Гончаренко: «Если ЦСКА не забивает первые два гола, это разве не волевая победа?»

19:02

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).

— Многовато матчей, когда мы выигрываем за счет полузащиты, а нам нужно, чтобы в игровые эпизоды включались нападающие. Любой стандарт может развернуть игру, соперник сразу начинает глубоко обороняться. Мы не реализовали те моменты, которые были у наших нападающих, поэтому и такой итог.

— В этом году у ЦСКА только одна волевая победа по ходу этого сезона. Чего команде не хватает, чтобы возвращаться в неудачный матч?

— Не очень люблю такие вопросы. Хорошо, а если мы забиваем первые два гола? Это что, не волевая победа? Не проявление характера? Если у нас мало ситуаций, в которых мы проигрываем, то о чем здесь можно говорить? (Рустам Имамов)

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