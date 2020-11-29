Гончаренко: «Если ЦСКА не забивает первые два гола, это разве не волевая победа?»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).
— Многовато матчей, когда мы выигрываем за счет полузащиты, а нам нужно, чтобы в игровые эпизоды включались нападающие. Любой стандарт может развернуть игру, соперник сразу начинает глубоко обороняться. Мы не реализовали те моменты, которые были у наших нападающих, поэтому и такой итог.
— В этом году у ЦСКА только одна волевая победа по ходу этого сезона. Чего команде не хватает, чтобы возвращаться в неудачный матч?
— Не очень люблю такие вопросы. Хорошо, а если мы забиваем первые два гола? Это что, не волевая победа? Не проявление характера? Если у нас мало ситуаций, в которых мы проигрываем, то о чем здесь можно говорить? (Рустам Имамов)
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