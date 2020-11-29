Канделаки предложила ЦСКА наигрывать молодежь после поражения от «Рубина»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — ЦСКА (1:0). По ее мнению, в еврокубках стоит играть молодежным составом.

— Итак, ЦСКА проиграл «Рубину» 0:1. Еврокубки, не доставляющие ровным счетом никакой радости, стали еще и проклятием для их участников, — написала Канделаки в Telegram. — Решение есть! Вот Игорь Ларионов привез хоккейную молодежку на Евротур, и какую прекрасную игру (и результат!) мы увидели. Надо брать пример.

Заодно решится и вопрос с плотным графиком. Я думаю, что пару очков подрастающее поколение в 15 матчах наберет. А если это будет пара очков против «Лацио» или «Атлетико», так еще и восторженную прессу получит.

И будут юноши говорить в интервью: «Вот, я играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а через два года дорос до РПЛ».