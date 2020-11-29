Деспотович — о голе ЦСКА: «Вчера только первый раз вышел на поле»
19:41
Форвард «Рубина» Джордже Деспотович, который забил гол в ворота ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура РПЛ, прокомментировал итоги встречи.
— Бывают такие этапы в жизни, но я думаю, что нужно заслуживать такие моменты своей игрой. Видишь момент — идешь и забиваешь. Последний месяц я очень старался, чтобы вернуться в строй, в команду, но мешала травма. Очень много тренировался, работал в зале. Вчера только вышел первый раз на поле и сегодня после пару минут забил гол и принес команде победу.
— Какие эмоции после такой игры?
— Я безумно счастлив.
— Как себя чувствуете? Все-таки не доиграли матч до конца?
— Другая нога теперь болит, но с другой полегче. (Рустам Имамов)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие
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