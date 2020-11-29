Форвард «Рубина» Джордже Деспотович, который забил гол в ворота ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура РПЛ, прокомментировал итоги встречи.

— Бывают такие этапы в жизни, но я думаю, что нужно заслуживать такие моменты своей игрой. Видишь момент — идешь и забиваешь. Последний месяц я очень старался, чтобы вернуться в строй, в команду, но мешала травма. Очень много тренировался, работал в зале. Вчера только вышел первый раз на поле и сегодня после пару минут забил гол и принес команде победу.

— Какие эмоции после такой игры?

— Я безумно счастлив.

— Как себя чувствуете? Все-таки не доиграли матч до конца?

— Другая нога теперь болит, но с другой полегче. (Рустам Имамов)