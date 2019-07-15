22:45 | Футбол — РПЛ

РПЛ: установлен рекорд посещаемости матчей первого тура

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Пресс-служба РПЛ сообщает, что по итогам первых восьми матчей сезона-2019/20 был установлен рекорд посещаемости первого тура. В общей сложности поддержать свои команды пришло 183 617 зрителей (22 952 за матч).

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2018/19, тогда цифра достигла отметки 169 600 человек (21 200 за матч).

Отмечается, что минувший сезон РПЛ стал самым посещаемым за всю историю. За 240 матчей сезона-2018/19 4 036 196 зрителей.

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https://premierliga.ru/news/rfpl/news_23731.html

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