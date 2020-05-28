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РПЛ провела совещание с представителями клубов и ФМБА

19:55

Оперштаб РПЛ провел конференц-связь с представителями Федерального медико-биологического агентства, медицинского комитета РФС и врачами всех клубов лиги, сообщается на ее официальном сайте.

Заведующая отделом эпидемиологии Головного центра гигиены и эпидемиологии ФМБА Лариса Романова и директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский обсудили с врачами клубов РПЛ актуальные требования к диагностике коронавирусной инфекции, а также особенности профилактического обследования футболистов во время подготовки и проведения матчей чемпионата страны.

Возобновление чемпионата России намечено на 21 июня. Командам осталось провести 8 туров. Лидером чемпионата является «Зенит», опережающий ближайшего преследователя на 9 очков.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24892.html

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