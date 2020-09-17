РПЛ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в «Роторе»

РПЛ сделала заявление по ситуации с коронавирусом в «Роторе».

«Безопасность всех участников матчей Тинькофф РПЛ — приоритет для лиги, -говорится в заявлении Все решения о проведении игр принимаются в соответствии с Санитарным регламентом, в котором прописан алгоритм действий в подобных ситуациях и который был одобрен всеми клубами Российской Премьер-Лиги.

В частности, в соответствии с пунктом 1.2.3 Санитарного регламента, если среди представителей клуба есть заболевшие коронавирусом, именно региональный Роспотребнадзор выносит окончательное решение об определении контактной группы и допуску лиц к участию в тренировках и матчах.

Матч 7-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» — «Краснодар» не состоялся из-за положительных тестов на коронавирус у большой группы представителей «Ротора» и отсутствия предписания Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области за 2 часа до начала матча.

По состоянию на 17 сентября «Ротор» предоставил Оперативному штабу РПЛ предписание регионального Роспотребнадзора об изоляции инфицированных лиц и контактной группы. Остальные представители клуба проходят регулярное тестирование.

Окончательное решение о проведении матча 8-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Ротором» будет принято на основании соответствующего решения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области».

Матч «Ростов» - «Ротор» запланирован на 19 сентября. Начало в 19.00 по московскому времени.