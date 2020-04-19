РПЛ пока не планирует завершать сезон из-за коронавируса

Российская премьер-лига пока не планирует завершать сезон из-за пандемии коронавируса.

«УЕФА дала всем лигам рекомендацию доиграть сезон до конца, чтобы сохранить целостность соревнований и определить чемпиона, участников еврокубков и стыковых матчей, а также команды, которые покинут чемпионат, по спортивному принципу.

РПЛ и клубы договорились определить дату возобновления чемпионата минимум за три недели до старта, чтобы у футболистов было время на подготовку», — говорится в сообщении на сайте лиги.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

По последним данным, в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.