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РПЛ пока не планирует завершать сезон из-за коронавируса

16:27
На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Российская премьер-лига пока не планирует завершать сезон из-за пандемии коронавируса.

«УЕФА дала всем лигам рекомендацию доиграть сезон до конца, чтобы сохранить целостность соревнований и определить чемпиона, участников еврокубков и стыковых матчей, а также команды, которые покинут чемпионат, по спортивному принципу.

РПЛ и клубы договорились определить дату возобновления чемпионата минимум за три недели до старта, чтобы у футболистов было время на подготовку», — говорится в сообщении на сайте лиги.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

По последним данным, в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24760.html

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