Оперштаб РПЛ подтвердил информацию «СЭ», что матч 26-го тура Тинькофф-РПЛ «Рубин» — «Оренбург» состоится.

«Футбольный клуб «Оренбург» предоставил оперативному штабу всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и сотрудников команды, которые планируют принять участие в выездном матче 26-го тура в Казани.

В настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для их участия в матче нет", — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что «Оренбург» попросил перенести матч с «Рубином» на 19 июля из-за случаев коронавируса в команде. Матч состоится 5 июля и должен начаться в 18.30 по московскому времени.

До этого КДК РФС официально присудил «Оренбургу» поражение в матче 25-го тура против «Урала» со счетом 0:3. Команда не смогла выйти на игру из-за вспышки коронавируса. Ранее по аналогичной причине оренбуржцам было засчитано поражение в игре 24-го тура с «Краснодаром». В таблице РПЛ «Оренбург» по итогам 25-го тура опустился на последнее место.