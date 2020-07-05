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РПЛ подтвердила, что матч «Рубин» — «Оренбург» состоится

5 июля 2020, 12:27
Игроки «Оренбурга». Фото ФК "Оренбург"
Игроки «Оренбурга». Фото ФК "Оренбург"
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Оперштаб РПЛ подтвердил информацию «СЭ», что матч 26-го тура Тинькофф-РПЛ «Рубин» — «Оренбург» состоится.

«Футбольный клуб «Оренбург» предоставил оперативному штабу всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и сотрудников команды, которые планируют принять участие в выездном матче 26-го тура в Казани.

В настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для их участия в матче нет", — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что «Оренбург» попросил перенести матч с «Рубином» на 19 июля из-за случаев коронавируса в команде. Матч состоится 5 июля и должен начаться в 18.30 по московскому времени.

До этого КДК РФС официально присудил «Оренбургу» поражение в матче 25-го тура против «Урала» со счетом 0:3. Команда не смогла выйти на игру из-за вспышки коронавируса. Ранее по аналогичной причине оренбуржцам было засчитано поражение в игре 24-го тура с «Краснодаром». В таблице РПЛ «Оренбург» по итогам 25-го тура опустился на последнее место.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25055.html

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