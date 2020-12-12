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«Ротор» выложил фото из победной раздевалки

16:52
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В матче 18-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» одолел на своем поле «Уфу» (1:0). После матча в Twitter волгоградского клуба появилось фото из раздевалки победителей.

После окончания матча председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти в ворота «Ротора».

Ротор — Уфа

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