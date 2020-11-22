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«Ротор» — «Урал»: стартовые составы. Погребняк выйдет с первых минут

15:25
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В матче 15-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» примет «Урал». Стали известны стартовые составы команд.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Гогуа, Кожемякин, Степанов, Алейник, Жигулев, Давиташвили, Муллин, Понсе, Фламарион.

Запасные: Довбня, Николаев, Манучарян, Матрикарди, Песегов, Капиани, Серченков, Саплинов, Микелтадзе.

«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Ефремов, Йовичич, Калини, Аугустыняк, Бикфалви, Мишкич, Эль-Кабир, Погребняк.

Запасные: Годзюр, Герасимов, Золотов, Бавин, Евсеев, Подберезкин, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Панюков, Караваев, Татаринов.

Ротор — Урал

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