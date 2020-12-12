«Ротор» обыграл «Уфу», Казарцев показал 15 желтых карточек

«Ротор» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ на своем поле обыграл «Уфу» со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте забил Камиль Муллин.

Это произошло после удаления защитника Григория Морозова на 74-й минуте. Он получил две желтые карточки за две минуты.

Всего в этом матче было показано 15 желтых карточек. Обслуживал встречу Василий Казарцев.

Для «Ротора» это первая победа дома в чемпионате. Всего было одержано две победы.

«Уфа» занимает 14-е место втаблице. «Ротор» — последний.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Уфа» — 1:0 (0:0)

Гол: Муллин, 78.

«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Жигулев, Кипиани (Муллин, 46), Давиташвили (Серченков, 89), Макаров, Микелтадзе (Песегов, 80), Фламарион.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Данченко, Табидзе, Кротов, Камилов (Голубев, 56), Мрзляк, Сысуев (Йокич, 77), Жамалетдинов.

Предупреждения: Камилов, 42. Алейник, 43. Кипиани, 45. Мрзляк, 45+2. Сысуев, 46. Плиев, 50. Микелтадзе, 52. Степанов, 59. Табидзе, 65. Макаров, 67. Давиташвили, 81. Фламарион, 84. Йокич, 90+1.

Удаление: Морозов, 73.

Судьи: Казарцев. Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Березнев (Ростов-на-Дону).

ВАР: Васильев (Ижевск). Калугин (Москва).

12 декабря. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».