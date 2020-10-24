«Ротор» переиграл «Локомотив» в Москве и одержал первую победу в сезоне

«Ротор» одержал первую победу в сезоне. В рамках 12-го тура Тинькофф РПЛ волгоградцы на выезде победили «Локомотив» — 2:1.

В составе «Ротора» голы забили Фламарион и Андрес Понсе. У «Локо» отличился Дмитрий Рыбчинский.

В самой концовке встречи москвичи имели шанс сравнять счет, но Антон Миранчук не реализовал пенальти, попав в штангу.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — 1:2 (1:1)

Голы: Фламарион, 19 (0:1). Рыбчинский, 28 (1:1). Понсе, 57 (1:2).

Нереализованные пенальти: Фламарион, 19 (вратарь), Миранчук, 83 (штанга)

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Чорлука, Рыбус, Живоглядов, Мурило, Крыховяк, Рыбчинский (Магкеев, 75), Куликов (Зе Луиш, 75), Эдер, Камано (Миранчук, 63), Лисакович (Смолов, 63).

«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа (Понсе, 56), Жигулев, Давиташвили, Муллин (Песегов, 74), Макаров (Микелтадзе, 74), Фламарион.

Предупреждения: Крыховяк, 15. Чорлука, 71. Чондрич, 90+7. Степанов, 90+9. Микелтадзе, 90+9.

Удаление: Крыховяк, 90+5.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Кобзев (Москва), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Матюнин (Москва). Болховитин (Ленинградская область).

24 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена».