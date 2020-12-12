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«Ротор» открыл счет в матче с «Уфой»

15:42
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«Ротор» открыл счет в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». На 78-й минуте отличился Камиль Муллин.

Ротор — Уфа

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