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«Ротор» и «Ростов» сыграли 55 минут в первом тайме

19:07
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Первый тайм матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Ростов» длился 55 минут. После первой половины игры гости ведут со счетом 1:0. Единственный мяч забил Армин Гигович.

По ходу первого тайма главный арбитр Кирилл Левников трижды консультировался с ВАР при принятии решений. Из-за пауз в игре тайм продлился на десять минут дольше.

Ротор — Ростов

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