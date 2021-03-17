«Ротор» и «Ростов» сыграли 55 минут в первом тайме

Первый тайм матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Ростов» длился 55 минут. После первой половины игры гости ведут со счетом 1:0. Единственный мяч забил Армин Гигович.

По ходу первого тайма главный арбитр Кирилл Левников трижды консультировался с ВАР при принятии решений. Из-за пауз в игре тайм продлился на десять минут дольше.