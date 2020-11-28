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«Ростов» вышел вперед в матче с «Динамо»

19:37
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«Ростов» открыл счет в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо». На 35-й минуте с пенальтти отличился Дмитрий Полоз.

Ростов — Динамо

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