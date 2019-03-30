"Ростов" вырвал победу в матче с "Уралом" и поднялся на шестое место

"Ростов" обыграл "Урал" в матче 21-го тура премьер-лиги (2:1). Голом в составе дончан отметились хавбек Алексей Ионов и защитник Миха Мевля, у екатеринбуржцев отличился полузащитник Отман Эль-Кабир.

"Ростов" набрал 32 очков и расположился на 6-м месте в турнирной таблице. "Урал" с 23 баллами занимает 13-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Урал" (Екатеринбург) - 2:1 (1:0)

Голы: Ионов, 10 (1:0). Эль-Кабир, 52 (1:1). Мевля, 90+3 (2:1).

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Сигурдссон, Новосельцев, Чернов, Норманн, Зуев, Еременко (Попов, 84), Ионов (Зайнутдинов, 68), Сигурдарсон (Шомуродов, 68).

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Поляков, Страндберг, Меркулов, Димитров (Араторе, 84), Бавин, Бумаль, Бикфалви, Эль-Кабир, Погребняк.

Предупреждения: Паршивлюк, 15. Зуев, 67. Погребняк, 79. Норманн, 86.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Мурашов (Москва), Хатуев (Грозный).

30 марта. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.

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