«Ростов» разгромил «Динамо», Полоз оформил хет-трик
«Ростов» разгромил «Динамо» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России — 4:1.
Три гола, два из которых с пенальти, забил Дмитрий Полоз. Еще мяч на счету Хорена Байрамяна.
У «Динамо» гол (с пенальти) в самом конце встречи забил Никола Моро.
Для «Ростова» это самая крупная победа над «Динамо» в истории. Для главного тренера бело-голубых Сандро Шварца это первое поражение на этом посту.
«Ростов» поднялся на третье место в таблице, догнав «Спартак». «Динамо» опустилось на пятое место.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
16-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Динамо» (Москва) — 4:1 (1:0)
Голы: Полоз, 35 — с пенальти (1:0). Полоз, 71 — с пенальти (2:0). Полоз, 74 (3:0). Байрамян, 85 (4:0). Моро, 90 — с пенальти (4:1).
«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Еременко (Павловец, 82), Байрамян, Тугарев (Альмквист, 82), Глебов, Гигович, Полоз (Сохиев, 89).
«Динамо»: Шунин, Ордец, Варела, Скопинцев (Плиев, 28), Евгеньев, Каборе (Грулев, 46), Фомин (Терехов, 84), Моро, Шиманьски, Комличенко (Тюкавин, 64), Лесовой (Захарян, 84).
Предупреждения: Хаджикадунич, 56. Шиманьски, 58. Плиев, 69.
Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Жвакин (Ленинградская область), Воронцов (Ярославль).
ВАР: Кукуян (Сочи). Елеференко (Москва).
28 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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