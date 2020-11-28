«Ростов» разгромил «Динамо», Полоз оформил хет-трик

«Ростов» разгромил «Динамо» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России — 4:1.

Три гола, два из которых с пенальти, забил Дмитрий Полоз. Еще мяч на счету Хорена Байрамяна.

У «Динамо» гол (с пенальти) в самом конце встречи забил Никола Моро.

Для «Ростова» это самая крупная победа над «Динамо» в истории. Для главного тренера бело-голубых Сандро Шварца это первое поражение на этом посту.

«Ростов» поднялся на третье место в таблице, догнав «Спартак». «Динамо» опустилось на пятое место.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Динамо» (Москва) — 4:1 (1:0)

Голы: Полоз, 35 — с пенальти (1:0). Полоз, 71 — с пенальти (2:0). Полоз, 74 (3:0). Байрамян, 85 (4:0). Моро, 90 — с пенальти (4:1).

«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Еременко (Павловец, 82), Байрамян, Тугарев (Альмквист, 82), Глебов, Гигович, Полоз (Сохиев, 89).

«Динамо»: Шунин, Ордец, Варела, Скопинцев (Плиев, 28), Евгеньев, Каборе (Грулев, 46), Фомин (Терехов, 84), Моро, Шиманьски, Комличенко (Тюкавин, 64), Лесовой (Захарян, 84).

Предупреждения: Хаджикадунич, 56. Шиманьски, 58. Плиев, 69.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Жвакин (Ленинградская область), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Кукуян (Сочи). Елеференко (Москва).

28 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».