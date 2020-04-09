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«Ростов» продлил контракты с Байрамяном и Черновым на 4,5 года

09:30
Евгений Чернов (слева), Арташес Арутюнянц (в центре) и Хорен Байрамян. Фото Twitter «Ростова»
Евгений Чернов (слева), Арташес Арутюнянц (в центре) и Хорен Байрамян. Фото Twitter «Ростова»
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«Ростов» продлил контракты с защитником Евгением Черновым и полузащитником Хореном Байрамяном, сообщает пресс-служба клуба.

Как сообщается в публикации в официальном Twitter-аккаунте «Ростова», соглашения с Байрамяном и Черновым продлены на 4,5 года.

— Перед паузой в РПЛ произошло важное событие, о котором мы хотим рассказать, — говорится в публикации. — Полузащитник нашего клуба Хорен Байрамян и защитник Евгений Чернов продлили свои контракты на 4,5 года. Президент Арташес Арутюнянц лично поздравил футболистов.

27-летний Чернов выступает за «Ростов» с зимы 2019 года. На счету защитника 4 результативных передачи в 22 матчах за команду в сезоне-2019/20.

Байрамян выступает за «Ростов» с 2010 года. На счету 28-летнего полузащитника 4 гола и 5 результативных передачи в 22 матчах за команду в сезоне-2019/20.

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