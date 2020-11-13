«Ростов» пригласил Овечкина на матч с «Динамо»

«Ростов» пригласил хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина на матч 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

«Мы знаем, что Вы — болельщик московского «Динамо». 28 ноября наш клуб сыграет на своем поле с вашей любимой командой. Для нас и для всех ростовских поклонников хоккея это стало бы большим событием — посещение матча одним из величайших спортсменов планеты. С удовольствием приглашаем Вас на «Ростов Арену» 28 ноября. Обещаем, что достойно встретим Вас и Вашу семью в Ростове-на-Дону!», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте «Ростова».

С удовольствием приглашаем Вас на «Ростов Арену» 28 ноября. Обещаем, что достойно встретим Вас и Вашу семью в Ростове-на-Дону! — Football Club Rostov (@rostovfc) November 13, 2020

Овечкин — воспитанник хоккейного «Динамо».

Матч «Ростов» — «Динамо» состоится 28 ноября в Ростове. Начало — в 19.00 (мск).