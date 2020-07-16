«Ростов» потерял шансы выйти в Лигу чемпионов

После матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России с «Рубином» (0:0) «Ростов» потерял шансы пробиться в Лигу чемпионов.

Команда Валерия Карпина занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. Третье место позволяет сыграть в квалификации ЛЧ. На третьей строчке с 49 очками расположился «Краснодар». За тур до конца чемпионата ростовчане потеряли шансы обогнать «быков», у которых также есть матч в запасе. Пятая позиция позволяет выступить в квалификации Лиги Европы.

«Ростов» не побеждал в пяти матчах подряд. Команда четырежды сыграла вничью и один раз проиграла.