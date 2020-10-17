«Ростов» подписал защитника сборной Норвегии Алеесами
«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником Хайтамом Алеесами.
Согласно заявлению на официальном сайте ростовчан, клуб подписал с 29-летним норвежцем контракт до конца сезона-2020/21 с опцией продления еще на один год.
Алеесами перешел в «Ростов» на правах свободного агента. Сезон-2019/20 защитник провел в «Амьене», где 25 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Хайтам Алеесами — игрок «Ростова»???— Football Club Rostov (@rostovfc) October 17, 2020
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Защитник сборной Норвегии подписал контракт с нашим клубом???
Соглашение действует до конца сезона с возможностью продления.??
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Приветствуем Хайтама в нашей команде и желаем успешной игры!https://t.co/e7Ffl1Cslw pic.twitter.com/NacC3EiRNQ
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