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«Ростов» подписал защитника сборной Норвегии Алеесами

12:58
Хайтам Алеесами. Фото Instagram
Хайтам Алеесами. Фото Instagram
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«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником Хайтамом Алеесами.

Согласно заявлению на официальном сайте ростовчан, клуб подписал с 29-летним норвежцем контракт до конца сезона-2020/21 с опцией продления еще на один год.

Алеесами перешел в «Ростов» на правах свободного агента. Сезон-2019/20 защитник провел в «Амьене», где 25 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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