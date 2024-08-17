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Сегодня, 21:45

Экс-вратарь ЦСКА Новиков считает, что итог матча армейцев с «Локомотивом» определит настрой игроков

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Экс-голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказался о перспективах команды в предстоящем матче 5-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Локомотив», конечно, является квалифицированной командой, но ЦСКА им ни в чем не уступает. Игра будет тяжелой, это точно. Исход матча будет зависеть от настроя команд. Победит тот, кто больше этого будет хотеть. Исходя из стараний на поле, конечно же, а не просто от желания.

У «Локомотива» на первые роли выходят молодые футболисты? Молодость — это хорошо, конечно. Такие спортсмены всегда хотят себя проявить, это нормально. Но ведь в «Локомотиве» есть и опытные футболисты, верно? Главное — найти баланс между опытом и молодостью. Если они его уже нашли, то у команды определенно есть будущее. Если судить по составу, то ЦСКА точно ни в чем не уступает «Локомотиву». Я надеюсь, что завтра будет интересный матч», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

ЦСКА и «Локомотив» сыграют 18 августа в Москве, начало матча — в 17:30 по московскому времени. Армейцы находятся на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ с 7 очками, железнодорожники с 9 очками располагаются на 3-й строчке.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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