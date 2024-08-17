Экс-вратарь ЦСКА Новиков считает, что итог матча армейцев с «Локомотивом» определит настрой игроков

Экс-голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказался о перспективах команды в предстоящем матче 5-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Локомотив», конечно, является квалифицированной командой, но ЦСКА им ни в чем не уступает. Игра будет тяжелой, это точно. Исход матча будет зависеть от настроя команд. Победит тот, кто больше этого будет хотеть. Исходя из стараний на поле, конечно же, а не просто от желания.

У «Локомотива» на первые роли выходят молодые футболисты? Молодость — это хорошо, конечно. Такие спортсмены всегда хотят себя проявить, это нормально. Но ведь в «Локомотиве» есть и опытные футболисты, верно? Главное — найти баланс между опытом и молодостью. Если они его уже нашли, то у команды определенно есть будущее. Если судить по составу, то ЦСКА точно ни в чем не уступает «Локомотиву». Я надеюсь, что завтра будет интересный матч», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

ЦСКА и «Локомотив» сыграют 18 августа в Москве, начало матча — в 17:30 по московскому времени. Армейцы находятся на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ с 7 очками, железнодорожники с 9 очками располагаются на 3-й строчке.