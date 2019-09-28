«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым
18:28
Как ранее сообщал «СЭ», «Ростов» подписал контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Соглашение с 31-летним российским футболистом рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.
Заявить игрока донской клуб сможет в зимнее трансферное окно.
Мамаев будет выступать под 10-м номером за «Ростов».
Во время матча 11-го тура «Ростов» — «Динамо» (3:0) хозяева представили Мамаева.
«Ростов» представил Мамаева во время матча с «Динамо»
Павел Мамаев снова в игре ???— Football Club Rostov (@rostovfc) September 28, 2019
«Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В нашем клубе Павел будет выступать под 10-м номером.
Павел Мамаев — игрок ФК «Ростов» https://t.co/H0zPOH9pgM
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