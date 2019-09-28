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«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым

18:28
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Как ранее сообщал «СЭ», «Ростов» подписал контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Соглашение с 31-летним российским футболистом рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

Заявить игрока донской клуб сможет в зимнее трансферное окно.

Мамаев будет выступать под 10-м номером за «Ростов».

Во время матча 11-го тура «Ростов» — «Динамо» (3:0) хозяева представили Мамаева.

Ростов — Динамо

«Ростов» представил Мамаева во время матча с «Динамо»

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