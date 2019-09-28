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Мамаев успешно прошел медосмотр, «Ростов» подпишет контракт

16:00
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Полузащитник Павел Мамаев успешно прошел медосмотр в футбольном клубе «Ростов».

Результаты медосмотра устроили клуб, вскоре «Ростов объявит о подписании контракта с футболистом. Речь идет о следующей формуле: 2 года и 3 месяца первой части контракта плюс возможная пролонгация еще на год.

Годовой доход футболиста с учетом базового гонорара и бонусов за командные достижения может достичь 1 миллиона евро. (Сергей Егоров)

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