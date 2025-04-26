Максименко приехал на матч «Спартака» с ЦСКА. Голкипер пропустил прошлую игру с «Акроном» из-за травмы

Вратарь «Спартака» Александр Максименко приехал с командой на матч 26-го тура РПЛ против ЦСКА.

27-летний голкипер пропустил прошлую игру красно-белых с «Акроном» (3:2) неделю назад. Футболист не попал в заявку из-за травмы. В той встрече в воротах «Спартака» играл Илья Помазун, перешедший в команду из ЦСКА в феврале 2025 года.

В сезоне-2024/25 Максименко принял участие в 26 матчах «Спартака» во всех турнирах, пропустил 21 гол и отыграл 15 встреч на ноль.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в субботу, 26 апреля на «Лукойл Арене» и начнется в 19.30 (мск).