«Ростов» — «Локомотив»: прямая трансляция матча РПЛ

«Ростов» и «Локомотив» сыграют в матче 17-го тура чемпионата России

«Ростов» и «Локомотив» встретятся в матче 17-го тура чемпионата России в воскресенье, 30 ноября. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ростовчан и железнодорожников. Ключевые события игры «Ростов» — «Локомотив» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте в режиме реального времени.

Прямой эфир игры проведут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе).

После 16 туров РПЛ «Ростов» набрал 18 очков, а «Локомотив» — 31. В предыдущем матче Чемпионата ростовчане уступили «Крыльям Советов (0:2), а железнодорожники сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

Первая встреча команд в этом сезоне РПЛ завершилась вничью со счетом 3:3.