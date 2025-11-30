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«Ахмат» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ

«Ахмат» и «Динамо» встретятся в матче 17-го тура чемпионата России
Дмитрий Сомов
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ахмат» и «Динамо» сыграют в 17-м туре чемпионата России в воскресенье, 30 ноября. Встреча пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча грозненцев и москвичей. Все ключевые события игры «Ахмат» — «Динамо» доступны также в матч-центре на нашем сайте.

&laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.«Ахмат» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Прямой эфир покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru. Игру можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального эфира).

После 16 туров РПЛ «Ахмат» имеет 16 очков, а «Динамо» — 20. В предыдущем матче чемпионата грозненцы уступили «Рубину» со счетом 0:1, а динамовцы добились победы над махачкалинским «Динамо» — 3:0.

Встреча соперников в первом круге завершилась вничью — 2:2.

Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур.
30 ноября 2025, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:1
Динамо

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ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: все матчи — расписание и результаты игр
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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