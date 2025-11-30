«Ахмат» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ

«Ахмат» и «Динамо» сыграют в 17-м туре чемпионата России в воскресенье, 30 ноября. Встреча пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча грозненцев и москвичей. Все ключевые события игры «Ахмат» — «Динамо» доступны также в матч-центре на нашем сайте.

Прямой эфир покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru. Игру можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального эфира).

После 16 туров РПЛ «Ахмат» имеет 16 очков, а «Динамо» — 20. В предыдущем матче чемпионата грозненцы уступили «Рубину» со счетом 0:1, а динамовцы добились победы над махачкалинским «Динамо» — 3:0.

Встреча соперников в первом круге завершилась вничью — 2:2.