«Ростов» и «Локомотив» завершили матч нулевой ничьей

«Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) в матче седьмого тура Тинькофф российской премьер-лиги.

«Локо» набрал девять очков и занимает девятое место в турнирной таблице. У «Ростова» 11 очков и седьмая позиция.

В следующем туре «Ростов» примет «Ротор», а «Локомотив» — «Тамбов».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Локомотив» (Москва) — 0:0

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Еременко (Мамаев, 72), Ионов (Долгов, 85), Байрамян (Тошевски, 90), Норманн, Глебов, Шомуродов (Полоз, 72).

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Рыбус, Живоглядов, Мурило, Миранчук, Рыбчинский (Игнатьев, 86), Куликов (Эдер, 85), Магкеев, Смолов (Лисакович, 62), Камано (Крыховяк, 68).

Предупреждения: Крыховяк, 73. Ионов, 77. Игнатьев, 90+3.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Болотенков (Москва), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Матюнин (Москва). Стипиди (Краснодар).

14 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 15011 зрителей.