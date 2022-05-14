«Ростов» — «Химки»: Тугарев открыл счет

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев открыл счет в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» — 1:0.

23-летний россиянин забил на 12-й минуте после прострела в штрафную химчан от Дмитрия Полоза.

Тугарев забил второй гол в сезоне-2021/22. Игра против «Химок» является для него 12-й в нынешнем розыгрыше РПЛ.