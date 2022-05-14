«Ростов» — «Химки»: Тугарев открыл счет
Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев открыл счет в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» — 1:0.
23-летний россиянин забил на 12-й минуте после прострела в штрафную химчан от Дмитрия Полоза.
Тугарев забил второй гол в сезоне-2021/22. Игра против «Химок» является для него 12-й в нынешнем розыгрыше РПЛ.
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|
3
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|16
|4
|8
|49-33
|52
|
4
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|14
|5
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|38-28
|47
|
5
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|13
|7
|8
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|
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|
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|2
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|38
|
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|
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|
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|
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|
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|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
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|5
|8
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|29-57
|23
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|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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