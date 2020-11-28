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«Ростов» — «Динамо»: Все голы матча

21:00
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«Ростов» разгромил «Динамо» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России — 4:1.

Три гола, два из которых с пенальти, забил Дмитрий Полоз. Еще мяч на счету Хорена Байрамяна. У «Динамо» гол (с пенальти) в самом конце встречи забил Никола Моро.

Полоз, 35 — с пенальти (1:0).

Полоз, 71 — с пенальти (2:0).

Полоз, 74 (3:0).

Байрамян, 85 (4:0).

Моро, 90 — с пенальти (4:1).

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