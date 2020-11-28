«Ростов» — «Динамо»: Все голы матча
«Ростов» разгромил «Динамо» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России — 4:1.
Три гола, два из которых с пенальти, забил Дмитрий Полоз. Еще мяч на счету Хорена Байрамяна. У «Динамо» гол (с пенальти) в самом конце встречи забил Никола Моро.
Полоз, 35 — с пенальти (1:0).
? Второй гол Дмитрия Полоза за «Ростов» в этом сезоне— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 28, 2020
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Полоз, 71 — с пенальти (2:0).
? Никола Моро сбил Романа Тугарева в штрафной, Сергей Лапочкин назначил пенальти, который вновь реализовал Дмитрий Полоз— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 28, 2020
? Смотрите #РостовДинамо на МАТЧ ТВhttps://t.co/bXK7eVokxV
Полоз, 74 (3:0).
? Хет-трик Дмитрия Полоза— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 28, 2020
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Байрамян, 85 (4:0).
? Хорен Байрамян забивает во втором матче подряд#РостовДинамо на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/ka6Q1HhdtV— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 28, 2020
Моро, 90 — с пенальти (4:1).
? Никола Моро установил окончательный счет встречи, реализовав пенальти в компенсированное время#РостовДинамо на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/2lcKmJAwOh— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 28, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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