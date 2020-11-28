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«Ростов» — «Динамо»: почему назначен третий пенальти?

21:20
«Ростов» — «Динамо»: почему назначен третий пенальти. Фото "СЭ" «Ростов» — «Динамо»: почему назначен третий пенальти. Фото "СЭ"
«Ростов» — «Динамо»: почему назначен третий пенальти. Фото "СЭ"

На 90-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Динамо» (4:1) арбитр Сергей Лапочкин в третий раз правильно назначил пенальти без помощи видеоассистентов.

Судья увидел, что Александр Павловец неаккуратно сыграл в своей штрафной площади, ударил сзади левой ногой Константина Тюкавина и сбил его. Рефери моментально указал на 11-метровую отметку. (Александр Бобров)

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