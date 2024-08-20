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Сегодня, 13:10

Орлов: «Артур как-то потерялся в «Зените», еще не прижился»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» перечислил футболистов «Зенита», которые его не убедили в матче 6-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

— К кому есть вопросы по матчу с «Химками»? У Волкова хорошие физические данные, быстрый, резкий. Но нет конкретики. Был же момент, когда он мог перекинуть вратаря и открыть счет. А он непонятно что исполнил. Это нехватка опыта. Что ж, посмотрим на него на длинной дистанции, на его конкуренцию с Караваевым.

Артур как-то потерялся. Когда его покупали, на него рассчитывали как на лидера. Он чем-то напоминает Малкома, но его частые смещения с правого фланга в центр неоправданны. Ему нужно больше работать в своей зоне, совершать рейды. А с появлением Глушенкова бразилец и вовсе потерял место в основе. Но руки ему опускать нельзя. У него есть удар, скорость. Но пока он почему-то не уверен в себе. Я вижу, что Артур теряется, допускает какие-то странные ошибки. Не прижился, не притерся еще к игре «Зенита». Педро явно быстрее вписался в эту систему Семака. К Артуру есть вопросы по игре в обороне.

Кассьерра в этой встрече как-то не убедил. Малоактивен! Сергеев понравился гораздо больше. Может, против «Спартака» с первых минут сыграет именно Иван?

Полностью интервью Орлова читайте на сайте «СЭ»

ФК Зенит
Артур (Зенит)
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