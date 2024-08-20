Орлов: «Артур как-то потерялся в «Зените», еще не прижился»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» перечислил футболистов «Зенита», которые его не убедили в матче 6-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).
— К кому есть вопросы по матчу с «Химками»? У Волкова хорошие физические данные, быстрый, резкий. Но нет конкретики. Был же момент, когда он мог перекинуть вратаря и открыть счет. А он непонятно что исполнил. Это нехватка опыта. Что ж, посмотрим на него на длинной дистанции, на его конкуренцию с Караваевым.
Артур как-то потерялся. Когда его покупали, на него рассчитывали как на лидера. Он чем-то напоминает Малкома, но его частые смещения с правого фланга в центр неоправданны. Ему нужно больше работать в своей зоне, совершать рейды. А с появлением Глушенкова бразилец и вовсе потерял место в основе. Но руки ему опускать нельзя. У него есть удар, скорость. Но пока он почему-то не уверен в себе. Я вижу, что Артур теряется, допускает какие-то странные ошибки. Не прижился, не притерся еще к игре «Зенита». Педро явно быстрее вписался в эту систему Семака. К Артуру есть вопросы по игре в обороне.
Кассьерра в этой встрече как-то не убедил. Малоактивен! Сергеев понравился гораздо больше. Может, против «Спартака» с первых минут сыграет именно Иван?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0