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Романцев назвал лучшее приобретение «Спартака» после Промеса

07:55
Олег Романцев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Олег Романцев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «Известиям» отметил, что красно-белые сделали правильно, подписав Александра Соболева. Также он признался, что ему нравится нынешняя игра команды.

— Назовете лучшее приобретение «Спартака» после Квинси Промеса?

— Мне очень симпатичен Соболев с его ярко выраженной силовой манерой игры. Еще он очень хорош на «втором этаже», что в нашем футболе редкость. Да и в тесноте штрафной чувствует себя как рыба в воде. Так что это стопроцентное попадание «Спартака».

— Нравится ли вам игра «Спартака» и в каких компонентах команде требуется прибавлять?

— Пока нравится, хотя подопечным Тедеско не всегда хватает стабильности. А поскольку я по натуре максималист, то прибавлять «Спартаку» необходимо во всем. Даже в желании побеждать в каждом матче, хотя и сейчас с этим у команды вроде бы всё неплохо.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1056049/aleksandr-lvov/sobolev-luchshee-priobretenie-spartaka-so-vremen-promesa

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