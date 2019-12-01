Роман Зобнин: «Тедеско просит играть шире»
20:04
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в перерыве матча 18-го тура чемпионата России против «Зенита» отметил, что нужно смелее играть в футбол и контролировать мяч.
— Мало контролируем мяч, часто ошибаемся в простых ситуациях, нужно не бояться играть в футбол и моменты будут, — отметил Зобнин в эфире телеканала «Матч Премьер».
— О чем просит вас Тедеско на бровке?
— Играть шире.
— Почему не получается играть шире?
— Почему не получается?
— У вас получается играть шире?
— Если он просит, то да. Стараюсь выполнять то, что он просит.
— Что нужно делать, чтобы забить и выиграть?
— Повторю. Нужно контролировать мяч, смелее играть. Если будут моменты, то будет и шанс забить.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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