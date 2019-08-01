Роман Широков: "В последний год Каррера ничего сверхъестественного не показал"

Бывший полузащитник "Спартака" и экс-спортивный директор "Динамо" Роман Широков в интервью "СЭ" рассказал о предстоящем дерби 4-го тура чемпионата России.

– Сейчас уже начинают называть возможных кандидатов на пост главного тренера "Спартака" – Каррера, Бердыев, Черчесов, Карпин. Кто может вырулить ситуацию?

– Да ничего еще не потеряно. И нынешний главный тренер способен выправить. Почему нет? Прошло всего три тура. "Спартак" проиграл один раз.

– А качество игры?

– Ну да, по большому счету, относительно цельным получился только матч с "Ростовом". В двух других встречах москвичи не показали того, что от них ждали.

– Каррера в "Спартаке" – это реально?

– В "Спартаке" возможно все. Можно и Карреру вернуть. Почему нет?

– Получится у него войти в одну реку дважды?

– Честно говоря, в свой последний, самостоятельный год ничего сверхъестественного как тренер он не показал. Не знаю. Может быть, пересмотрел свои взгляды или что-то еще. Но если его убрали, значит, у руководства были свои основания. (Виталий Айрапетов)

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