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Сегодня, 10:06

Гладилин считает, что Соболеву непросто будет играть в атаке в «Зените»

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин порассуждал о том, будет ли Александр Соболев основным игроком «Зенита», в случае перехода.

«Сложно говорить об этом. Все будет зависеть от его формы, в «Зените» конкуренция сильнее, чем в «Спартаке». Там в атаке непросто будет ему заиграть. Ну, если Семак его берет, значит знает, как будет его использовать», — сказал Гладилин «Евро-Футбол.Ру».

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

20 августа сообщалось, что «Зенит» возобновил переговоры по форварду.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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