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Сегодня, 10:15

Орещук: «Почему бы Угальде не побороться за звание лучшего бомбардира сезона?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Спартака» Манфера Угальде на старте сезона.

— Угальде ожил при Станковиче?

— Понимаете, не бывает так, чтобы футболист забивал, а потом вдруг в одночасье разучился. Ему в прошлом году потребовалось время на адаптацию к РПЛ после чемпионата Голландии. Очень большое значение имеет правильная атмосфера в коллективе. Станковичу, похоже, в короткий срок удалось ее создать. Появилась «химия». Плюс Угальде сыгрался с Барко. Пока эта связка выглядит перспективно.

— Способен ли Угальде побороться за звание лучшего бомбардира турнира? Или он все-таки не «киллер»?

— Он уже забил четыре в пяти турах. Очень хороший показатель. Набрал ход. Почему бы и не замахнуться на звание лучшего снайпера? Тем более Глушенков пока выбыл из строя.

— Зачем «Спартак» купил Маркиньоса? Он сильнее Зиньковского?

— Маркиньос — креатура Станковича. Тренер хорошо знает его по работе в «Ференцвароше». Такая логика тут просматривается. Выиграет ли он конкуренцию у Зиньковского на длинной дистанции? Опять же — только время покажет. Возможно, этот трансфер говорит об определенных претензиях тренера к Зиньковскому? А может быть просто создана глубина состава на этой позиции. Сумма за бразильца заплачена немаленькая. Значит, он действительно нужен Станковичу.

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В субботу, 24 августа, «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом» в 6-м туре РПЛ. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Манфред Угальде
Роман Орещук
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
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Динамо – Краснодар
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 4
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Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Динамо

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