Орещук: «Почему бы Угальде не побороться за звание лучшего бомбардира сезона?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Спартака» Манфера Угальде на старте сезона.

— Угальде ожил при Станковиче?

— Понимаете, не бывает так, чтобы футболист забивал, а потом вдруг в одночасье разучился. Ему в прошлом году потребовалось время на адаптацию к РПЛ после чемпионата Голландии. Очень большое значение имеет правильная атмосфера в коллективе. Станковичу, похоже, в короткий срок удалось ее создать. Появилась «химия». Плюс Угальде сыгрался с Барко. Пока эта связка выглядит перспективно.

— Способен ли Угальде побороться за звание лучшего бомбардира турнира? Или он все-таки не «киллер»?

— Он уже забил четыре в пяти турах. Очень хороший показатель. Набрал ход. Почему бы и не замахнуться на звание лучшего снайпера? Тем более Глушенков пока выбыл из строя.

— Зачем «Спартак» купил Маркиньоса? Он сильнее Зиньковского?

— Маркиньос — креатура Станковича. Тренер хорошо знает его по работе в «Ференцвароше». Такая логика тут просматривается. Выиграет ли он конкуренцию у Зиньковского на длинной дистанции? Опять же — только время покажет. Возможно, этот трансфер говорит об определенных претензиях тренера к Зиньковскому? А может быть просто создана глубина состава на этой позиции. Сумма за бразильца заплачена немаленькая. Значит, он действительно нужен Станковичу.

В субботу, 24 августа, «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом» в 6-м туре РПЛ. Начало — в 17.30 по московскому времени.