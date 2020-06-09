РФС утвердил регламент по возобновлению сезона

Исполком РФС утвердил регламент по возобновлению тренировок и проведения матчей чемпионата и Кубка России. На официальном сайте организации опубликовано приложение к постановлению.

Сезон возобновится матчами 19 июня 23-го тура Тинькофф-чемпионата России. Командам разрешено проводить тренировки с соблюдением мер безопасности по распространению коронавируса.

Как сообщалось ранее, на матчи будут пускать огораниченное число болельщиков.

Сроки сезона-2019/20 перенесены на 1 июня 2019 — 31 июля 2020 года, а сезон-2020/21, соответственно, продлится с 1 августа 2020 по 30 июня 2021 года.